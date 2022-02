KUULA SAADET | Lasteabi podcast : lastetuba saab alguse meist endist

Psüühika- ja käitumisprobleemidega laste arvu suurenemisest räägitakse endiselt palju. Sellega seoses on oluline mõista, et laste käitumise muutmiseks tuleb kindlasti muuta ka nende vanemate käitumist. Kuna selle peale alati ei mõelda, on loodud vanemlusprogramm „Imelised aastad”. Programmi koolitaja ning Tervise Arengu Instituudi perede ja vanemahariduse juht Ly Kasvandik tõdeb, et lapsevanemaks olemine vajab tuge, kuna tegu pole millegagi, mis meile sündides kaasa antakse. „Seda võiks iga lapsevanem õppida, see on omaette amet, mis ei ole üldse kerge. Mida rohkem kasvab laps, seda rohkem on vaja tema vanematel ka ennast arendada,” ütleb Kasvandik alustuseks.

Programmi juurde leiavad tee nii probleemidega reaalselt silmitsi seisvad kui ka ennast lihtsalt arendada ja midagi juurde õppida soovivad lapsevanemad. Tõsiasi on see, et kõik vanemad ei pruugi enda suurt rolli lapse arendamisel ja toetamisel alguses üldse mõista. Saates tõdeti, et positiivne vanemlus on vanemlik käitumine, mille puhul arvestatakse lapse huvidega ning mis on hoolitsev ja enesekindlust andev, vägivallavaba, tunnustav ja suunav, seades piire lapse täieliku arengu soodustamiseks.

„Me oleme hästi palju rõhutanud seda, et toetust vajavad kõik ning ei ole ühtegi peret, kus ei oleks laste kasvatamisega mingit muret või probleeme. Pered peaksid nägema, et nad ei ole sildistatud. See annab turva- ja kindlusetunde, mis on väga oluline,” tõdes Marju Karavin.

Reeglid loovad lapsele turvalise keskkonna, samas vajavad nad elu avastamiseks ja oma soovide realiseerimiseks toetust ja tuge.

Mida teha, et ühel hetkel mitte avastada, et asjad on täielikult kontrolli alt väljunud?

Miks lapsed vajavad piire ja kokkuleppeid ning milline roll on selles lähedasel suhtel lapsega?

Mis on kasvatuspüramiid?

Kuidas on seotud vanema enda enesehoid ja lapse ning pere heaolu?

Kuula lähemalt saatest:

