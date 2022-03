17 aastat tagasi, kui esimest korda emaks sain, olin ma väikese sissetulekuga õpilane ja pidin beebile vajalikku muretsedes rangelt hindu jälgima. Oh, kus ma siis unistasin Stokke vankrist, Fisher Price’i kirjudest mänguasjadest ning toona poppidest Lenne ja Huppa laste­riietest! Teadsin küll, et beebil pole vahet, millise käruga sõita või mis firma kombinesooni kanda, peaasi et oleks soe ja turvaline. Kuid see teadmine ei kaotanud alaväärsus- ja kurbustunnet, mis valdas mind asjade tõttu, mida ma endale lubada ei saanud.