Ma olen üldiselt seda meelt, et gramm praktikat kaalub rohkem kui tonn teooriat. Võite ette kujutada, kuidas ma koolis kuiva tuupimisse suhtusin. Keemiatunnis seebivalemite päheõppimine ei õnnestunud kuidagi, silm kippus vägisi kinni. Aga kui õpetaja rinnataskust keemialabori võtme välja urgitses, olin esimene, kes õpetaja ees suurest ärevusest siblis, et katseklaasideni jõuda. Mulle on nii vajalik kogemus õppetunnist ise kätte saada. Seda nii koolipinki nühkides kui ka reaalses elukoolis.