Madli ja Kristo tutvusid internetis. "Nii, nagu need asjad tänapäeval käivad," muigab ta. Mees tundus avara silmaringiga ning tõik, et naisel oli eelmisest suhtest nelja-­aastane tütar Marta teda ei heidutanud. Kui paar kaks aastat pärast tutvumist kokku kolis, ilmnes aga rodu probleeme. "Kristo ei saanud aru, miks laps telerit vaadates niheleb ja võileiba tehes laulab. Nimetas lapse muresid jonniks ja heitis mulle ette, et olen liiga leebe