Katrin Lust last oodates aega maha ei võta: uuritakse, kas ma ikka pätile oma seisukorras järele joosta saan

Tulevane ema imestab selle üle, kui palju on talle beebikõhtu nähes öeldud, et varsti jääb tema elu seisma. Katrin on terve raseduse lustinud tööd teha: „See ei olnud minu jaoks mingi kinnisidee. Kui mu tervis poleks seda lubanud, oleksin olnud kõik need kuud kodus pikali. Laps oli ikkagi esimesel kohal. Aga mulle tundub, et kõhubeebile meeldib see, et ma ringi liigun ja toimetan,” nendib ta ning jagab naljakaid seiku, mil teda on kutsutud taas mõnest kurikaelast lugu tegema ja uuritud, kas ta ikka pätile oma seisukorras järele joosta saab. “Seni pole kõht veel milleski takistanud!” rõõmustab ta.