Mauritiuse Vabariik on teispool ekvaatorit India ookeanis asuv Aafrika saareriik. Suuruselt Saaremaaga sarnane, aga mahutab elama peaaegu terve Eesti rahvastiku ehk 1,2 miljonit inimest. Mauritius on ajaloos kuulunud nii Inglismaale, kust ta sai oma vasakpoolse liikluse, kui ka Prantsusmaale, mis on jätnud endast maha märgatava keelemõju. Mauritiusel pole ametlikku riigikeelt, kuid suur osa rahvast räägib nii mauritiuse kreooli, inglise kui ka prantsuse keelt.