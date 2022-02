PERE JA KODU PODCAST | TikTok on loomingulisuse tapja, kust õpib küll toredaid liigutusi, ent mitte oma keha tundma

„Aeg-ajalt on mõni laps pärast etenduse vaatamist öelnud, et midagi aru ei saanud, aga huvitav oli. See ongi tantsulavastuse puhul oluline — isegi kui aru ei saa, peab olema põnev,“ räägivad uues Pere ja Kodu podcastis tantsijad Tiina Mölder, Päär Päärenson ja Kärt Tõnisson trupist ZUGA Ühendatud Tantsijad.