Kui palju peaks iga kuu kõrvale panema, et koguda lapsele tema esimese kodu sissemakse?

Üks viimase aja levinumaid eesmärke on aga koguda lapsele esimese kodu sissemakse. LHV on selle oma klientidele väga mugavaks teinud, võimaldades koguda raha lapse Kasvukontole, kasvatada seda pikema aja jooksul ning suunata see sobival hetkel teenustasudeta otse kodu sissemakseks.

Oletame, et lapse soov on 25-aastaseks saades osta oma esimene kodu, mis maksab näiteks 120 000 eurot. Kui arvestada sissemaksuks 15%, tuleks omafinantseeringuna tasuda 18 000 eurot. Kui kaua ja kui palju peaks Kasvukonto kaudu investeerima, et see summa 25-aastaseks saades koos oleks? Arvestame ajaloolisi tootlusi silmas pidades 6% keskmise tootlusega.