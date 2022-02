"Mul on tunne, et lähen hulluks ja olen nõutu. Iga kord aga, kui kodust kasvõi pooleks tunniks lahkun, haarab ming meeletu hirm ja kurbus. Ma esiteks väga kardan, et nendega võib midagi juhtuda ja teiseks vaevavad mind süümepiinad, et olen oma lapsed hüljanud," kirjeldab Viivika.

Artiklile on lisatud nõuanded ärevuse seljatamiseks!