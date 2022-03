Keit (14) meenutab, et juba üheksasena, hakkas ta kahtlustama, et temaga on midagi valesti. Mis täpselt, ei osanud ta veel aimata. "Mul oli oma kehas väga ebamugav," mõtiskleb ta. "Tänaseks olen oma soolises identiteedis väga kindel, aga selle teadmisega elada on tõeline needus."

Aja möödudes avastas Keit, et soodüsfooria ehk rahulolematus kaasasündinud sooga pole ta ainus murekoht. Oma vanuse kohta küllaltki küps laps pöördus ühel hetkel ema poole kahtlusega, et tal võib olla autism. “Mul olid tähelepanuhäired,