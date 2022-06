Poiss, kes sündis tüdrukuna: „Mul oli oma kehas väga ebamugav, eriti tekitas ebamugavust intiimpiirkond“

Keit (14) meenutab, et juba üheksasena, hakkas ta kahtlustama, et temaga on midagi valesti. Mis täpselt, ei osanud ta veel aimata. "Mul oli oma kehas väga ebamugav," mõtiskleb ta. "Tänaseks olen oma soolises identiteedis väga kindel, aga selle teadmisega elada on tõeline needus."