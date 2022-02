Kuidas jooksuks riietuda? Juhend Eesti kevadtalveks

Temperatuur ja materjal

Ilm ja välistemperatuur määrab selle, mis riietus täpselt välja jooksma minnes selga tuleks panna. Samas on mõned üldised juhised, mis aitavad sul paremini välistegevuseks valmistuda. Õueriiete valimisel on tähtis lähtuda sellest, mis materjalist rõivad tehtud on. Materjal peaks olema võimalikult hingav ja õhuke.

Kihiline riietumine

Kirjutamata reegli järgi on hea selga panna kolm kihti riideid, millest igaühel on oma eesmärk.

Esimene riidekiht ehk aluskiht

Esimene riidekiht on sinu nahale kõige lähemal. Kvaliteetne aluskiht juhib niiskuse kehast eemale ja aitab hoida naha kuivana. Keha eritab higi, et meid maha jahutada. Talvistes tingimustes võib see viia aga külmetamise ja koos tuulega isegi haiguseni.

Seetõttu on oluline baaskihti hoolikalt valida. Just kevadtalvisel ajal on meriinovill pesuks kõige sobilikum. Valiku kvaliteetseid meriinovillast riideid leiad Thermowave Eesti e-poest.

Olenevalt temperatuurist võib aluskihiks olla nii lühikeste kui ka pikkade varrukatega särk. Kui jooksed või jalutad talvekuudel, tuleks mõelda aluskihist, mis hoiaks ka sinu reied ja sääred soojas. Selleks võid jalga panna kas retuusid, joogapüksid või spetsiaalsest materjalist pesu.

Teine riidekiht ehk vahekiht

Teine riidekiht hoiab keha soojas. Eesti ilm võib muutlik olla ja seega on ka hiliskevadel parem karta kui kahetseda. Külmematel kuudel võib lisakiht olla lausa hädavajalik selleks, et sul liiga külm ei hakkaks.

Ideaalne lisakiht ei ole liiga paks, kuid hoiab sellegipoolest soojas. Selleks võib olla näiteks fliis või kõrge kaelusega kerge kampsun. Viimastel aastatel on ilmunud mitmeid kaasaegse tehnoloogiaga loodud riideid, mis sobivad hästi vahekihiks. Tihti näevad need välja väga õhukesed, kuid üllatavalt hoiavad sooja ka –30-kraadise külma juures.