Ema: jätsin lapsed koduõppele, kuna neil kadus koolirõõm. Eesti koolisüsteemis on palju puudusi

Annelil ja Oliveril on kaks kooliealist tütart ja seitsme­kuune poeg. Pere vanem tütar Kadi jäi kodu­õppele jaanuaris 2020 ja noorem, Heidi pool aastat hiljem. Sellal algas koroonaaeg ning distantsõpe tundus perele vähe organiseeritud ja keerukas. Juba varem olid nad märganud, et lastel on koolirõõm kadumas. “Tihti oli nii, et tunnitöö jäi kodus teha, sest õpetajad pidid kulutama suure osa ajast klassis korra loomisele. Palju oli ka faktipõhist infot, mis tuli pähe tuupida,” selgitab ema.

Pere valis mittejuhendatud koduõppe, kus kõik on vanemate vastutusel. Õppe sujuv käimasaamine nõudis siiski pingutust, planeerimist ja tõi kaasa ka parajalt peavalu