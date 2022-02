Ema lapse haruldasest terviserikkest: muutus toimus päevapealt, ta kartis kõike ja kõiki ning võis nutta terve päeva

„Siis meenus mulle, et mul on üks tuttav psühhiaater, kelle sõbranna on omakorda lastepsühhiaater,“ meenutab naine. Ta kirjeldas tuttavatele spetsialistidele lapse sümptomeid ja nemad aimasid kohe, milline ootamatu haigus võib neid põhjustada. „Seejärel saime perearstilt saatekirja hoopis neuroloogile.“