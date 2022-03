Ema, kes armastust järgides kolis lastest eemale: süütunne on meeletu, olen valanud palju pisaraid

Tallinnast pärit Kairiti ja Mardi abielu purunes aasta eest. Viiene Gustav ja 11-aastane Liisi elasid sellest ajast vaheldumisi nädal emaga ja nädal isaga. Kairitil oli aga juba pikalt soov kolida Pärnusse. Lõpuks andiski elu talle viimase tõuke ja tal tekkis võimalus oma unistus teoks teha. Õhku jäi aga küsimus - mida teha lastega. Oli nende elu ju mugavalt Tallinnas paigas. Üheskoos otsustasid Kairit ja Mart, et laste jaoks oleks parim lahendus, kui ema läheb üksi ning lapsed jäävad isaga.

Millist reaktsiooni see otsus aga lähedastelt ja sõpradelt tõi, ei osanud Kairit uneski näha. "Kui ütlesin, et kolisin teise linna, siis eeldasid kõik kohe, et koos lastega, sest niiviisi on ju kombeks.