Olen aastaid oma elu sotsiaalmeedias jaganud üsna avatud raamatuna. Küll jälginud kindlaid piire ja hoidnud kõige isiklikuma endale. Viimasel ajal olen teadlikult proovinud oma pereelu jagada vähem. Tähelepanelikumad jälgijad on seepeale olnud varmad uurima, miks on abikaasat nii vähe näha ja mis toimub. Ja kuigi ma tahaks öelda, et asi on vaid soovis hoida suuremat privaatsust, siis tegelikult on hetk ausaks ülestunnistuseks. Võib-olla aitab see kedagi, et märgata varem, tegutseda varem, päästa varem.

Peaaegu kaheksa aastat tagasi altari ees seistes olin ma kindel, et mu kõrval seisab inimene, kellega ma jään oma elu lõpuni. Inimene, kellele ma kunagi teadlikult haiget ei teeks. Sellest kaheksa aastat hiljem