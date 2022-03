Psühholoog Karmen Maikalu selgitab, kuidas lastega sõjast rääkida

Ja sõda on isegi täiskasvanutele hirmutav - me peame teadvustama, et ka lapsed saavad sellest hirmust osa. Seetõttu on oluline lastega toimuvast rääkida, neile seda selgitada.

Juba 4-5aastased panevad tähele, mis sõnumeid televiisorist tuleb ja nad võivad päris palju selle kohta küsimusi esitada. Samas ei pruugi kõik lapsed ise teemat üles võtta, vaid muretsevad selle üle oma sees. Seetõttu on väga oluline hoida lapsega usalduslikku suhet, olla temaga kontaktis ja püüda mõista, mis tema sees toimub. Võtta temaga aega, et vestelda, temaga mängida, teda kuulata. Ära kipu kohe ise väga palju rääkima, vaid kuula, mida ta arvab ja mõtleb, mis tunded tal selle teemaga on, mis hirmud tal on. Alles seejärel anna lapse küsimustele vastused, selgita talle eakohaselt seda, mis toimub. Ära vähenda sõja tõsidust, kuid laps ei pea teadma kõiki verised üksikasju.

Mingil juhul ei tohi naeruvääristada või pisenda lapse muret - ära ütle, et see on tühiasi või mis sa sellise rumala asja pärast muretsed. Võta last tõsiselt, ole temaga empaatiline ja kaastundlik. Ütle, et sa saad aru, et tal on mure - et sina ka muretsed. Sealjuures ei tohiks last üle valada oma hirmuga, vaid talle tuleb anda turvalisuse ja lootuse tunnet. Lapsele võiks öelda, et maailmas on väga palju inimesi, kes tegelevad sellega, et see sõda kiirelt ära lõppeks.