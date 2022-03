Psühholoogi soovitused äreval ajal: hoia end rakkes igapäevaste tegevustega ja tunne ära see, mis just sind rahustab

Ta lisab, et rahunemisele võib kaasa aidata ka see, kui hoitakse end rakkes igapäevarutiinide ja -tegevustega. „Aktiivne tegutsemine annab tunde, et saad hakkama ning aitab nii suunata närvilist energiat, kui ka muuta energilisemaks neid, kes on liiga teotahtetuks muutumas. Ehk siis tuleks teha seda, mida saab, kasvõi korrastada oma lähikeskkonda, uurida, mida saame teha oma Ukraina sõprade heaks, näiteks läbi annetuste,“ annab ta nõu. „Kindlasti tuleks vaadata üle oma vaimse tervise vitamiinide tasakaal ning seda tugevdada.“ Peaasi.ee leheküljel saab lähemalt lugeda vaimse tervise vitamiinide kohta, samuti täieneb pidevalt sealne info vaimse tasakaalu hoidmise tehnikate kohta.

Sotsiaalmeedias ringi vaadates võib lugeda ka erinevatest rahunemisvõtetest. Keda aitab praeguses olukorras soe vann, keda luule lugemine. Anna-Kaisa Oidermaa sõnul on see tõepoolest individuaalne, mis kedagi rahustab. „Tasub meenutada mis mind aitab ja mis mulle mõnusasti mõjub. Ühele sobib muusika kuulamine, teisele looduses olemine ja sportimine, kolmandale lähedastega rääkimine. Mõnda rahustab jooksmine, teist muudab kõrge pulss veelgi ärevamaks.“

Leia see, mis just sind rahustab!

„Emotsionaalne inimene on manipuleeritav. Ma ei loe uudiseid sellest, kui suures paanikas keegi on või kui ebaõiglasena keegi maailma tunnetab. Loen ainult konkreetsete sündmuste kohta. Püüan hoida end emotsionaalselt tasakaalus,“ sõnab kahe lapse ema Maarja.

„Meie peres paanikat ei ole. Tõmbasin Naiskodukaitse äpi Ole Valmis. Seal on juhised ja vajalikud telefoninumbrid igasuguse kriisi kontekstis. Üritan selle järgi juhinduda,“ räägib ühe lapse ema Kadi, kellele annab rahu nii toimuvaga kursis olemine, kui ka teadmine, et ta on teinud kõik, mis tema võimuses.

„Mind rahustab just see, et saab uudiseid jälgida,“ sõnab aga kahe lapse ema Siiri. „See ajaks hulluks, kui üldse ei teaks, kas ukrainlased peavad veel vastu või on alla andnud. Aga jälgin uudiseid pisteliselt, kogu aeg infovoos olles läheksin samuti hulluks.“ Teda rahustab tema sõnul lähedastega oma murest rääkimine.

Ka populaarses lastekasvatusteemalises Facebooki grupis käis mitmeid päevi elav arutelu, mida karta, mida varuda ja kuidas lapsi rahustada. Oli neid, kes kirjutasid, et varuvad sularaha või toiduaineid, ja teisi, kes enda sõnul pakivad kohvreid ja vaatavad, et autol oleks alati paak täis. Ka lasteta Agnes tõdeb: „Kardan kohutavalt, eriti tuumasõda. Ainus, mis mind rahustab, on rahustid, mis on paraku praeguseks otsas. Vaatan uudisvoogu iga mõne minuti tagant, ka öösel!“ Säärane pidev ärevuses või lausa paanikas olemine aga segab tugevalt igapäevaelu. Kuidagi peab end siiski maha rahustama.

Miks me üldse tunneme ärevust?

Psühholoogid on ühel meelel, et ärevusest on teatud olukordades inimesele isegi abi. Nende sõnul on ärevus ja hirm meile kasulikud tunded, mis aitavad ellu jääda. Nad annavad meile energiat tegutsemiseks ning seda võiks tarvitada realistlike plaanide tegemiseks ja ka nende elluviimiseks.

„Ohuolukorras lülitub meie aju võitle-või-põgene režiimile. See võimaldab teha kiireid otsuseid, mis on seotud näiteks taandumise või ründamisega, kuid ei võimalda analüütilist mõtlemist ega planeerimistegevust. See on tänuväärne ja kõikidele loomadele ühine reaktsioon, mis on võimaldanud meil ka liigina püsima jääda. Eripärane inimeseks olemise puhul on see, et sama protsess käivitub ka olukorras, kus proovime ohtu ette kujutada või see on ettenähtav tulevikuperspektiivis. Aju ei pruugi vahet teha, kas oht on siin ja praegu või tegeleme tuleviku ennustamisega,“ nendib Oidermaa.

Kui valitseb olukord, kus hetkel ei ole vaja jooksu pista või rünnakut tõrjuda, oleks mõistlik siiski end rahustada kasvõi selleks, et selgemalt mõelda ning plaane teha. „Tavaliselt on vaja end kehaliselt rahustada, vahepeal mõtted mujale saada, lähedaste tuge kasutada. Seejärel oleks hästi kasulik endalt küsida - mida ma teha saan? Mida saan teha kohe, mida homme, mida lähinädalatel? Kellega koos seda teha saan? Millist ressurssi mul selleks vaja on? Kuidas ma aru saan, et see eesmärk nüüd täidetud on? Näiteks kui otsustan, et saan teha seda, et kogun lisainfot ohu realiseerumise kohta, siis millal olen piisavalt erinevates uudisteportaalides surfanud? Ehk piisab poolest tunnist päevas? Kui suudame enda vaimset tasakaalu hoida, saame paremini abiks olla ka teistele.“