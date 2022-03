Heidi Mõttus: mida annab õppimine rahvusvahelise õppekava järgi?

Tundsin ennast kodumaal alguses tegelikult natuke veidralt. Nagu välisüliõpilasedki, pidin harjuma uue linna, uue ülikooli ja täiesti teistsuguste õpetamismeetoditega, kui olin seni kogenud. Kuid õige pea oli kõik uuesti tuttav ja kodune ning sain aru, et olin sellest väga puudust tundnud. Kuid mida tegelikult tähendab õppimine keskkonnas, kus kogu elu käib inglise keeles ja enamik kursusekaaslasi on välismaalt?

Avastasin, et minu kaaslasteks olid tudengid kõikjalt maailmast. Loengutes kuulsin väga erinevaid seisukohti ja sain seetõttu tõeliselt rahvusvahelise kogemuse. Tulevastel tudengitel soovitan kindlasti otsida kontakti teiste eestlastega, kuid unustada ei tohiks ka aktiivset suhtlemist oma kursusekaaslastega, kes on tulnud USA-st, Gruusiast, Hollandist, Ukrainast, Saksamaalt ja veel paljudest riikidest. Kirjus seltskonnas omandad suhtlemis- ja läbirääkimisoskused ning leiad sõbrad kogu eluks.

Kaks aastat tundus alguses pikk aeg, kuid see läks kiiresti, ja õige pea oligi juba magistritöö kaitstud. Nüüd, kui magistrikraad on käes, olen veendunud, et edu saavutab see, kes õpib ja täiendab end pidevalt. Just selle teadmise võtsin Skyttest kaasa.