Miks valida ingliskeelne õppekava?

Niisiis ei pea rahvusvahelise võrgustiku loomiseks minema tingimata välismaale õppima. Mait asus juba magistriõppes erialasele tööle ja ütleb tagantjärele, et rahvusvaheline magistriõpe on suurepärane võimalus arendada end rahvusvahelises keskkonnas, aga siiski kodumaal, kus on ka su töökoht.

Mait leidis magistriõppes hulga uusi tuttavaid, kellega jäi ka pärast õpinguid suhtlema. Tema sõnul tuleb kasuks, kui on inimesi, kellega enda valdkonnast rääkida – nüüd saab ta IT-õiguse teemal vahetada mõtteid endiste kursusekaaslastega Saksamaalt, Ukrainast, Kanadast või isegi Lõuna-Ameerika riikidest. „Ülikool saab anda nii palju kontakte, kui neid ise luua jaksad,“ sõnab Mait. Ingliskeelse õppekava tudengil on võimalik panna alus suhtevõrgule, mis ulatub üle maailma.

Lisaks meeldis vilistlastele, et õppekava sai ise oma soovide järgi üles ehitada. „Olen seda meelt, et kindlasti magistriastmes, kui mitte varem, võiks tudengitel olla võimalus osaleda praktilises töös,“ sõnab Joosep. See on ka üks põhjus, miks ta valis just arvutitehnika ja robootika õppekava. „Sain veeta terve semestri observatooriumis, teha midagi praktilist ja õppida päriselt kasulikke oskusi.“ Joosep tegutses õpingute kõrvalt ESTCube’is insenerina ja sai sealse töö eest magistrantuuris ainepunkte. Ka Ove hindab, et valitud magistriõppekava andis talle vabaduse ise oma õpingud kujundada. „Kohustuslikke aineid oli vaid kaks-kolm, ülejäänud sain valida enda soovide järgi,“ ütleb ta.

Nii Joosep, Mait kui ka Ove väärtustavad valitud õppekavade praktilisust ja võimalust keskenduda just enda jaoks olulistele teemadele. Vähem tähtis pole ka asjaolu, et õppida saab oma ala tippudest välisõppejõudude käe all. Mait kiidab, et õppejõudude seas on nii akadeemilise kui ka ettevõtlustaustaga asjatundjaid, kes teavad hästi, mis parajasti erialal päevakorras on.

Tartu Ülikooli IT-õiguse magistriõppe vilistlane Mait Valberg

Magistriõpe toetab ja tõendab võõrkeeleoskust

Eriala valides tasub mõistagi läbi mõelda, mis pakub tõelist huvi. Kui see huvipakkuv õppekava juhtub olema ingliskeelne, ei tasu keeleoskuse pärast üleliia muretseda. Õppureid on erineva keeleoskusega ja küsimuste või kahtluste korral saab eestlastest õppejõududelt (keda õppejõudude hulgas samuti on) alati eesti keeles üle täpsustada, räägib Mait.

Vilistlased leiavad, et inglise keeles õppimine on neile kasuks tulnud. Eestikeelses magistriõppes saab küll ingliskeelseid aineid võtta, aga mitte nii suures mahus. Inglise keelt on heal tasemel vaja näiteks neil, kes soovivad alustada teadlaskarjääri. „Teaduse keel on just inglise keel ja ingliskeelne magistriõpe valmistab teadustööks hästi ette,“ ütleb Ove. Oma sõnul oli tal doktoriõppes lihtsam teadustööd jätkata, kuna ta oli juba varem inglise keeles õppinud ja magistritöö kirjutanud. Lisaks märgib ta, et ingliskeelse magistriõppe läbimine võib edaspidi vabastada vajadusest sooritada inglise keele eksam – kui oled läbinud ingliskeelse magistriõppe, tõendab see keeleoskust piisavalt.

Inglise keele oskusest on kasu ka väljaspool akadeemilist maailma. „Emakeelne õpe on samuti vajalik, aga töös peab suhtlema välismaalastega,“ sõnab Mait. Rahvusvahelises advokaadibüroos töötades on lisaks inglise keeles suhtlemisele vaja olla kursis uusimate tehnoloogiaõiguse terminitega, sest see valdkond areneb ülehelikiirusel.

Ingliskeelne õpe on hea võimalus alustada rahvusvahelist karjääri kodumaal. Rahvusvahelises õppes saad nii võõrkeeleoskuse kui ka avara suhtevõrgu ning võid õppida maailmatasemel õppejõudude käe all just endale sobiva õppekava järgi.

Tutvu Tartu Ülikooli ingliskeelsete magistriõppekavadega siin. Sisseastumine võõrkeelsesse magistriõppesse lõpeb 15. märtsil.