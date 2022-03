Tudengid soovitavad rahvusvahelise õppe võimalustest kinni haarata

Nii Ragne kui ka Anna Pauliina rõhutavad rahvusvahelises õppes tekkivate kontaktide olulisust. Ragne osutab, et kohtus vahetussemestril inimestega, kellega ta muidu tõenäoliselt kohtunud polekski. Anna Pauliina peab väga väärtuslikuks, et tänu rahvusvahelisele magistriõppekavale on tal tuttavaid kogu Euroopast. „Õigusmaastik on üleeuroopaline, nii et vahel on kasulik teada näiteks Soomest või Poolast kedagi, kes oskaks kohalikku õigust lähemalt selgitada,“ ütleb ta. Tuttavatest teistes riikides tuleb kasu ka siis, kui töötad rahvusvahelises ärikeskkonnas. IT-õiguse 16 kursusekaaslasest on vaid kaks Eestist, teised on näiteks Lätist, Leedust, Poolast, Ukrainast ja Nigeeriast. Kursus hoiab omavahel kokku ja korraldab ka ühisüritusi – nii pidasid nad koos õppejõududega ühise jõuluistumise.