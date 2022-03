SOS Lasteküla avas spetsiaalselt lastele mõeldud veebichati

Vestluskeskkond on mõeldud lastele vanuses 7-15 ning oma muresid/probleeme saab arutada anonüümselt. Chat on eestikeelne ning vestelda on võimalik iga päev vahemikus 14:00-22:00. Et iga abivajav laps saaks kiiresti vajalikku tuge ja ta ära kuulataks, on meeskonnas üle saja liikme vanuses 19-47. Enamjaolt on tegu psühholoogia, sotsiaaltöö või pedagoogikaharidusega inimestega.

"Meie suur unistus on, et info meie chatist jõuaks iga lapse ja nooreni, sest kunagi ei tea, millal võib olla ühe noore jaoks hetk, mil ta teeb otsuse, millest taganemisteed enam ei ole. Meie kohus on tunda muret ja ulatada oma abikäsi enne, kui see juhtub. See on vähim, mida me tänasel väga äreval ja ebakindlal ajal teha saame," ütleb Annika Remmel.