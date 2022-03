Lottemaa hakkab suvehooajaks näitlejaid valima!

Muinasjutulises Lottemaa teemapargis saab tööd iga suvi 70 näitlejat, kellest igapäevaselt on platsil 29. Programmijuht Hana Kivi on rõõmus, et huvi töösuve vastu on jätkuvalt suur. "See aasta on rekordarv soovijaid, mis teeb tuju ainult heaks. Leiutajatekülas elab palju erinevaid tegelasi, kellele otsime osatäitjaid. Kindlasti otsime ka ühte või isegi paari Lottet."