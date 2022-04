Alustuseks teeme siiski selgeks – purjetamine on üks kohutavalt ebamugav hobi ilma beebitagi. Merel on tihti märg, tuuline ja külm, jaht kõigutab, süda on paha, olud kitsad. Väsimuse korral ei saa lihtsalt maha astuda või tuppa magama minna. Eestis pole võimalik kohe ka järgmisesse sadamasse sisse keerata, sest kõik sadamad on üksteisest vähemalt 4–5 tunni kaugusel, tihti kaugemalgi. Tuule abil liikudes ei või kunagi kindel olla, millal purjekas kohale jõuab. Lisaks tuleb merel alati valmis olla ootamatusteks.

Kord olime oma suvisel reisil Soome saarestikus väga kitsa koha peal. Tuul tugevnes ja meie krüssasime ehk sõitsime vastutuult täispurjeis. Manööverdasin merel, üks käsi roolil ja teine puusal last toetamas