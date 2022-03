"Ma tahtsin väga emaks saada ja ootasin seda väga. Mulle on alati lapsed meeldinud ja eks mul oli ikka peas mingi pilt sellest, milline meie elu saab kolmekesi olema. Ma poleks kunagi osanud ette kujutada, et mu enda laps minuga ei lepi. Või et ma unistan päeva lõpuks ise ainult sellest, et temast eemale saaks..." tunnistab viiekuuse beebi ema valusalt.