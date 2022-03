Laagris elav Helen sai mõned päevad tagasi suure üllatuse osaks kui tema 9-aastane tütar Lily koos oma 10-aastase onutütrega tuli koju karbiga, mis täis sularaha. "Nad olid käinud inimestelt Ukraina heaks raha küsimas," räägib uhke ema imestusega.

Lisaks Lily suure südamega tehtud aktsioonile jagavad allpool oma liigutavaid lugusid laste leidlikest ideedest veel mitmed uhked lapsevanemad. Selgub, et lastele on väga oluline, et nad saaksid ka isiklikult heategevuses osaleda: "Kindlasti ei jää see vimaseks sääraseks ettevõtmiseks, sest ka väiksemad õed-vennad said innustust