Astume Merit Saribekjani (33), ta elu­kaaslase Kirk-Marius Kukumägi (30), poeg Lukase (3) ja spits Bobi (5) koju märgilisel päeval. Kuninganna Elizabeth II on jäänud koroonasse ja Marius on oma esimesel Tartu maratonil. Kuid mitte sellest ei tahtnud me rääkida, vaid hoopis sellest, kuidas nende pere Tallinna kesklinnas Stalini-aegse maja 53ruut­meetrises korteris platsi puhtaks tegi ja sellele imelise uue näo andis.