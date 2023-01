20 aastat igakuiseid valusid: selle menstruaalhäire vaimsed ja füüsilised sümptomid on mind täiesti ära kurnanud

"See oli nii ehmatav, et sõitsin otse EMO-sse," meenutab Kerli. Kohapeal tehti naisele ajuuringud, aga midagi välja ei tulnud. Pärast seda hakkas Kerli oma menstruaaltsüklit täpsemalt jälgima ja pani kirja kõik oma füüsilised ning vaimsed sümptomid ja tsükli. Üsna ruttu joonistus välja kindel muster: kohe pärast ovulatsiooni algust tekkisid tal tugevad migreeni-, ja depressioonihood. Need toovad kaasa, ärevuse, meeleolumuutused, vihahood, enesehaletsuse, suutmatuse millegagi hakkama saada.