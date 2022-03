Ukraina on üks asendusemaduse põhilisi keskusi maailmas. Mis saab võõrast last kandvatest emadest sõja ajal?

Surrogaatlusega kaasnev „tema keha, minu laps" olukord on sõjaga paisatud tõelisse segadusse. Kas surrogaatema tuleks viia turvalisse kohta, et ta saaks kaitsta last, või peaks ta valima koha, kus kaitsta ennast?

Toimetas Britt Ernewein 6