Ukraina surrogaatemad keset sõda: kas päästa enda pere või võõras laps mu sees?

Ukraina on maailma üks põhilisi surrogaatluse keskusi. Sõjaga on asendusemadus paisatud tõelisse segadusse. Kas surrogaatema tuleks viia turvalisse kohta, et ta saaks kaitsta last, või peaks ta valima koha, kus kaitsta ennast?

Toimetas Britt Ernewein

35