Ema lustakad tähelepanekud: mu 2-aastane laps nuttis, sest ta ei tohtinud kuivatis lõunaund teha

Erilised meistrid on siinkohal umbkaudu kaheaastased lapsed, kes on eriti aktiivses maailmaavastamisfaasis. Nad on jõudnud etappi, kus soovivad aina rohkem iseseisvust, ent alles õpivad nii ennast kui end ümbritsevat tundma. Piiride mõistmine on neile veel veidi keeruline ja nende testimine igati eakohane reaktsioon. Ühel päeval otsustasin kirja panna kõik asjad, mis mu kaheaastast poega hinge põhjani pahandasid. Nimekiri sai pikk!