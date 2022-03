Pisarateni liigutav! Ukraina pommivarjendis olev laps puudutab südameid üle maailma

Varjendis viibiv naine, Marta Smekhova, jagas nädalavahetusel oma Facebooki kontol videot pisitüdrukust laulmas ja see muutus kiiresti viraalseks. Smekhova ütles, et ta ei suutnud videot imearmsast tüdrukust, kelle nimi on Amelia, lihtsalt jagamata jätta. "Ka mehed nutsid teda kuulates," lisas naine.

Kuna kogu maailm jälgib suure ärevuse ja raske südamega Ukrainas toimuvat, jõudis videoklipp ka Idina Menzelini, kes multika originaalversioonis Elsale hääle andis. "Me näeme sind. Me päriselt-päriselt näeme sind," kirjutas naine twitterisäutsu, kuhu lisas ka Ukraina lipuvärvides südamed.

See on vaid üks paljudest valusatest meenutustest, et selles sõjas on kannatajateks ka lapsed ja beebid.

Kuna enamikel meestel vanuses 18 kuni 60 on keeld Ukrainast lahkuda, et aidata riiki kaitsta, on enamik sõjapõgenikke naised ja lapsed.

Kuigi pole midagi, mis suudaks praegu võtta ukrainlastelt ära kogu õudu, vägivalda ja südamevalu, mida nad tunnevad, on see ilus video siiski meenutus, et muusika on rahvusvaheline suhtluskeel. Sellel on võime inimesi ühendada, rahustada ja kasvõi korraks viia mõtted mujale.

Allikas: motherly.com