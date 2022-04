Ärge saage minust valesti aru – olen elanud väga nappide võimalustega, olen ülikooli kõrvalt last kasvatanud ja alati toime tulnud. Ja kuna mu tööd on olnud sellised, et aeg-ajalt olen saanud mõne projekti eest veidi suurema rahasüsti, siis neid summasid olen suutnud teisele kontole kanda ja investeerida. Aga seda, kuidas igakuisest palgast kõrvale panna, ma lihtsalt ei mõista! Pigem vastupidi – alati jääb veidike puudu. Õnneks on mul vedanud iga kuu mõne lisatööga, mis on aidanud kulud ja tulud tasakaalu saada. Aga ehk oleks targem siiski proovida väljaminekuid piirata?