Kertu valitud raamatud

Kadri Hinrikus

“Võta aega olla liblikas”



Koolibri, 48 lk

Olivia Lipartia lummavate piltidega lühijutukogumik, mis on inspireeritud 21 vanasõnast ja tsitaadist. Tarkuse­terad on Kadri Hinrikus lastele lahti kirjutanud nii vahvasti, et jäime pärast lugemist sügavalt arutlema, milline neist meid enim puudutab. Kui Kertut paelusid pildid, siis Uku jäi tõsiselt mõttesse. Tarkus ei pea muidugi alati olema surmtõsine, seega leiab nende kaante vahelt ka nii mõnegi lõbusa loo.