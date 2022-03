Eestis arendatud laste vaimse tervise rakendus nüüd tasuta saadaval ka ukraina keeles

Edasiarenduse läbinud tervisemäng Triumf Hero aitab lastel tulla toime erinevate igapäevaste situatsioonidega ning on mõeldud toetama ka traumaatilise kogemusega lapsi nende arengu toetamiseks. Triumf Healthi juht, psühholoogiadoktor Kadri Haljas sõnas, et laste vaimne heaolu on sattunud suurde riski ning eriti on sellest mõjutatud sõjapõgenikest lapsed: "Need lapsed on kaotanud oma kodud, sotsiaalse võrgustiku, tavapärase rutiini ja tihtipeale kahjuks ka ühe või mõlemad vanemad. Sellist olukorda on lapse areneval psüühikal pea võimatu hoomata." Seetõttu andiski Triumf Health oma täna ilmunud mängu lisaks eesti, inglise, rootsi, soome ja vene keelele välja ka ukraina keeles.