Rahvusvahelised õppekavad toovad kokku maailma tippudest õppejõud

Professor Krimmer uurib üleminekut avalikele digiteenustele, keskendudes muu hulgas e-hääletamisele, piiriülestele e-teenustele ja teistele küsimustele, mis digiühiskonda edasi arendavad. Ta hindab Eestit elu- ja töökohana kõrgelt, sest mitmekesised võimalused digitaalseks osalemiseks ühiskonnaelus on justkui Eesti identiteedi osa. Krimmer tuli Eestisse esimest korda 2005. aastal, esimeste kohalike e-valimiste ajal. „Mõistsin, et Eesti on koht, mida tahan edasi uurida ja kus soovin elada,” ütleb ta. „Tundsin siin end kohe teretulnuna.”

Robert Krimmer on Johan Skytte poliitikauuringute instituudis e-valitsemise professor ning magistriõppekava „Poliitika ja valitsemine digiajastul” programmijuht. Ta on kirjutanud üle 200 teadusartikli ja talle on viidatud üle 1700 korra. 2019. aastal valiti Robert Krimmer ühena 16 teadlasest maailma 100 mõjukaima e-valitsemise valdkonna eksperdi hulka.

Õppekava koostamisel tegi professor tihedat koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumiga, kes sellist programmi ka Eestisse soovis. Forbes on kindel, et tulevased kliinilise toitmise spetsialistid leiavad rakendust, olgu siis Eestis või mujal maailmas. Ta kiidab ka ülikoolilinna Tartut, kus ülikooli hooned on üksteisele lähedal ning on ühtne kogukonna- ja kuuluvustunne. „Londonis on tudengid kahjuks üle linna laiali,” ütleb ta. Tartus on hea elukvaliteet, mõistlikud elamiskulud ja muud väiksema linna võlud, mis teevad siin õppimise Forbesi hinnangul meeldivaks.

Londonis sai uus õppekava kiiresti edukaks ja Suurbritannias on nüüdseks avatud veel kaks sarnast magistriprogrammi. „Meie kliinilise toitmise õppekava on Suurbritannia omadest tõenäoliselt etem, sest nüüdseks on meil rohkem kogemusi, mida ära kasutada,” räägib Forbes. Tudengitel, kes sügisel uue õppekava järgi õppima asuvad, on täiesti ainulaadne võimalus – sellist õppekava üheski teises Euroopa Liidu riigis ei ole.

Tartu Ülikoolis on Forbes asutanud uhiuue ingliskeelse kliinilise toitmise magistriõppekava , mille esimene lend alustab 2022. aasta sügisel. Samalaadse programmi on ta koostanud ka Londoni Ülikooli kolledžis. Forbesi innustas sellist uut õppekava algatama soov tuua arstiteaduses toitumisele rohkem tähelepanu. Kliinilise toitmise õppekava keskendub nii inimese enda toitumisvalikutele kui ka meedikute ettekirjutustele.

Poliitikat ja valitsemist digiajastul õpib rahvusvaheline seltskond. Krimmer kiidab, et saab üliõpilastega päevakajalistel teemadel põnevaid arutelusid pidada ja et eri riikidest pärit tudengitel on võimalus oma ühiskonnas toimuvat Eestiga võrrelda. „Arusaamine, miks on Eesti tehnoloogiliste võimaluste kasutamises teistest riikidest palju edukam, on tähtis selleks, et mõista, kuidas Eesti kogemusi teistesse riikidesse üle kanda,” räägib ta.

Professor Krimmer soovitab kõigil neil, kes kahtlevad, kas valida Tartu Ülikooli rahvusvaheline õppekava, seda kindlasti kaaluda. „Sellise kogemuse nagu siin saab tavaliselt vaid välismaal õppides,” ütleb ta.

Alexander Stewart Davies on teoreetilise filosoofia kaasprofessor ning filosoofia magistri- ja doktoriõppe programmijuht. Tema filosoofiaharidus on pärit Cambridge’i Ülikoolist ja Londoni King’s College’ist. Davies õpetab ingliskeelses magistriõppes ning on ka hinnatud juhendaja: ta on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuri tänukirja, sest tema juhendatav Triinu Eesmaa võitis riiklikul teadustööde konkursil oma magistritööga esikoha.

Davies selgitab, et filosoofiat on rahvusvahelises seltskonnas hea õppida. „Filosoofia on argumenteerimise kunst. Sa treenid seda paremini, kui arutled seminaril koos inimestega, kes ei jaga sinuga sama arvamust,” ütleb ta. „Siis on vaja koos uurida, miks te erinevalt arvate ja kes oma arvamust kõige paremini kaitseb.” Siin tulebki õppejõu hinnangul üliõpilaste mitmekesine taust kasuks, sest nad lähenevad tekstidele kõik enda kogemusega.