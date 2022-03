Ema: huulekida eemaldamine päästis lapse hambumuse

Et pisipojal Arturil on huulekida, said vanemad Helen ja Rando teada alles korralisel hambaarstivisiidil, kui poeg oli neljane. Arst seletas, et sellega võib kaasneda vale hambumus ja mõne hääliku valesti hääldamine.