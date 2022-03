Vaata saadet | Milline peaks olema sinu lemmiku dieet?

Lemmikute toidumaailmas kogub hetkel populaarsust toortoidu trend, mis tähendab, et tehasetoidu asemel antakse lemmikloomale näiteks toorest liha ja juurvilju. See tekitab aga paljudes omanikes suurt segadust, sest infot selle kohta, mis on loomale kõige parem, on väga erinevat.