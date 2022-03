Dagmari probleem süvenes koroonaaja ja kodukontoriga. Varasemalt valas naine endale klaasikese pärast tööpäeva lõppu. „Töötan vastutusrikkal alal ja ütlesin endale koju jõudes alati, et olen selle ära teeninud," meenutab naine. Kodukontoris olles valab Dagmar esimese klaasi aga välja juba enne lõunat. „Kui lapsed on kodus, siis kallan veini kohvikruusi ja ütlen neile, et see on kuum kohv. Olen juba harjunud sellele peale puhuma,