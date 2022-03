Täiesti uuel tasemel intiimhügieen – täisautomaatne SensoWash WC-dušš

Katrin võrdleb WC-duši funktsioone auto roolisoojendusega: „Kui pole proovinud, siis ei oska ka tahta, aga kui sul soojendusega rool kord juba olnud on, siis pärast on ilma selleta üsna raske hakkama saada.” Isegi poti valgustus, mis alguses tundus perele ebavajalik ja isegi pisut edev lisafunktsioon, on öösel tegelikult asendamatu, sest laelampi pole vaja eraldi põlema panna.

Kõiki funktsioone on võimalik reguleerida juhtpuldist või mobiilirakenduse abil ja erinevad kasutajad saavad seadistada poti just oma eelistustest lähtuvalt. Näiteks on võimalik vastavalt kasutajaprofiilile muuta nii veejoa temperatuuri, suunda kui ka intensiivsust. Viimane on Katrini sõnul eriti tähtis just laste puhul, sest nemad ei istu tavaliselt poti keskel, vaid eespool, mistõttu peab veejuga olema tugevama survega. Dušivars ja -otsik puhastuvad automaatselt enne ja pärast iga kasutust ning käivitub ka ventilatsioon, mis muudab õhu pärast tualetis käimist kiiresti jälle värskeks.

WC-duši funktsioonidest toob Katrin eriti esile hügieenilisuse. Kuna potil on liikumisandur, siis tõuseb kaas automaatselt üles ja pärast sulgub vaikselt. Ka vett tõmbab pott ise peale, mis tähendab, et innovaatiline tualett teeb kasutaja eest kõik ära ja tualetis käimise ajal pole vaja potti isegi käega katsuda. Lisaks sellele on Duraviti WC-dušil veel prill-laua soojendus, pesemisfunktsioon, sealhulgas eraldi seadistus naiste intiimhügieeni jaoks, ning automaatne soojaõhukuivatus. Kaane kriimustuskindel pind tagab uueväärse välimuse pikkadeks aastateks.

Philippe Starcki loodud ja mitmeid disainiauhindu noppinud Duraviti SensoWash WC-dušš osutus Kaevatsi peres valituks just oma elegantse ja ajatu disaini tõttu. „Meile meeldis poti puhas disain ja see, et tehnilist osa pole üldse näha,” räägib Katrin, kelle sõnul on WC-dušš pealtnäha täiesti traditsiooniline keraamiline tualett. Seda, et tegu on millegi enamaga, reedavad vaid kaks pea nähtamatut nuppu poti vasakul küljel, mis mõeldud sisse- ja väljalülitamiseks, ning hõõguv loputusplaat, mis on valmis kohe vett laskma või ventileerima. Kogu tehnika on paigutatud poti keraamilisse korpusesse ning nähtava osa moodustavad vaid pott, õhuke 40 mm paksune prill-laud ja valge potikaas.

Mõeldes sellele, kas WC-dušš võiks Eestiski olla ühel päeval täiesti tavapärane või on meie tarbija selle jaoks ikkagi liialt konservatiivne, arvab Katrin, et tõenäoliselt tundub see eestlasele võõras ja ebavajalik, sest me lihtsalt pole sellise seadmega kokku puutunud. Isegi bideed ei soovi inimesed koju just kuigi tihti. Lisaks sellele ei ole olnud ka suuremaid turunduskampaaniad ja paljud ilmselt isegi ei tea, et sellist potti on võimalik endale koju osta.

Katrini arvates sobib WC-dušš eelkõige uudset tehnoloogiat armastavale kliendile või inimesele, kes on harjunud igapäevaselt bideed kasutama. „Meil on ka bidee kodus olemas, aga võrreldes WC-dušiga on see väga ebamugav, sest pärast on kõik kohad vett täis ja koristamist omajagu.” WC-dušš ühendabki tualeti ja bidee – peseb ja kuivatab kiiresti ning delikaatselt.

Potti paigaldades soovitab Katrin kindlasti küsida kontakte edasimüüjalt või otsida keegi, kes on sarnast potti enne paigaldanud. Samuti tasub tema arvates pott soetada siis, kui on plaanis teha vannitoas remonti. Kuna tehniline osa tuleb monteerida seina sisse, siis on vaja teha ka plaatimistöid, samuti tuleb paigaldada ventilatsioonitoru ja üle kontrollida, et elektrijuhtmed oleksid kõik töökorras ning poti juures.

Duraviti WC-dušš on igas mõttes säästlik. Ühelt poolt hoiab see keskkonda, sest väheneb vajadus tualettpaberi järele ja ka vett doseerib pott iga kord parajalt, just täpselt niipalju, kui puhastamiseks tarvis. Kui potti mõnda aega ei kasutata, siis lülitub see automaatselt säästurežiimi, ehkki aeg-ajalt käivitub loputusfunktsioon, et vesi püsiks ringluses ja puhas. Elektrikulu on minimaalne, sest arvete suurenemist pere poti kasutamise ajal täheldanud ei ole.

Teisalt säästab see kindlasti omaniku aega, sest isepuhastuvat WC-dušši pole vaja küürida ja ühe tüütu kohustuse võib ära unustada. Ent kui rääkida aja säästust kasutamise kontekstis, siis selleks Duraviti pott kindlasti ei sobi. Kui pole aega funktsioonide nautimiseks, siis pole ka sellisel potil lihtsalt ilu pärast erilist mõtet, arvab Katrin.

„Duraviti WC-dušš vastas täielikult meie ootustele ja isegi ületas neid,” võtab Katrini pere oma kogemuse kokku. Esiteks polnud nad sellist toodet varem kasutanud ja teiseks üllatas, et pott päriselt ongi nii hästi toimiv, nagu lubati.