Aastaid tagasi tundsin esimese lapsega samasuguseid hirme: äkki ta ei oska enam ise uinuda või oma voodis magada, täna mõtlen, et lapsi tulebki hellitada. Kohati tundub suisa jabur mõelda, et me keelame või piirame lapsele lähedust. Mina näiteks ei poolda mitte mingil kujul unekooli. Jah, ma olen lugematutel kordadel õhtuid ja öid nutumaik suus mõelnud, et küll oleks lihtsam, kui mu laps jääks iseseisvalt magama või suudaks kogu öö jutti magada. Mäletan, et mingi hetk oli mul tohutu mure, et miks mu laps ärkab öösiti üles, kuigi on juba piisavalt vana, et mitte seda teha.