Kakskeelsete laste ema: lastega oma emakeeles rääkimine tundub ainuõigena

Miks? Mõni ütleb, et mis sa selle eesti keelega ikka teed, kus sul sellest kasu. Teine ütleb, et püha müristus, see on ju nii keeruline keel, mis sa seda last piinad. Kolmas ütleb üldse, et pole vaja lapse aju süldiks ajada saja erineva keelega. Aga mida ütlen mina? Mina ütlen, et eesti keel on mu emakeel. Ja kuigi mu lastel on kaks erinevast rahvusest vanemat, on see siiski ka nende emakeel. Ainuüksi see on põhjus seda neile õpetada ka kaugel. Ja kui rikastav on osata keeli. Kui tore on see tunne, kui sa hakkad erinevate keelte vahel seoseid nägema, sarnasusi leidma või saama aru, kuidas/miks mingi sõna on moodustunud. Kui suurepärane on see kui keelevaist areneb. Kui vahva ja silmaringi avardav on reisimine. Kui eesti keelt räägiks ka vaid sada inimest maailmas, tahaks ma seda siiski oma lastele õpetada. Sest siis räägiks koos nendega seda juba 104 inimest. Ja see oleks lisaväärtus.