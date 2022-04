Väikelinnas elav, lasteaiaõpetajaks õppinud Marii (27) kasvatab üksi peagi 4. sünnipäeva tähistavat Saskiat, kel on raske puue – nelja jäseme halvatus. “Elasime Oliveriga (24) enne rasedust koos poolteist aastat ja ootasime mõlemad pikisilmi last. Kui Saskia oli kaheksakuune, teatas mees aga äkki, et ei suuda kasvatada puudega last, ja kolis meie juurest ära.”