Jääda kokku erivajadusega lapse kõrvalt

Mees ei osale tütre elus siiamaani. Marii vaimse tervise spetsialistidelt rohkem abi ei otsinud. Talle on kõige suuremaks toeks ta enda ema ja isa, kes on aidanud ka rahaliselt. Naine tunneb nüüd, et on olukorraga rahu teinud.

Nelja-aastane Saskia ei kõnni, ei istu ega räägi. “Seetõttu on keeruline mõista, kas ta on ka vaimses arengus maas. Ta mängib tahvel­arvutiga mänge, kus peab koduloomi tundma, ja osad loomad tunneb ilusti ära.” Marii on tütre tuleviku üle lootusrikas ning teeb selle nimel usinalt tööd – nad käivad logopeedi juures, füsio- ja loovteraapias. “Üks meie füsio­terapeutidest on 40aastane mees, kes sündis sama diagnoosiga kui Saskia ja õppis käima üle 20aastasena, kuid nüüd saab üksi hakkama,” sõnab ta, lootuskiir hääles.