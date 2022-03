Pereterapeut: need märgid näitavad, et lapsel võib olla vaimse tervisega probleeme

Lasteabi juhtivspetsialist ja pereterapeut Kätlin Servet ütleb, et kui noored oma vaimse tervise probleemidest vanematele räägivad, võib arvata, et nende mure on tegelikult isegi suurem kui see, mida nad mainivad. „Noortel on komme oma vanemaid probleemide eest kaitsta.” Uues Pere ja Kodu Lasteabi podcast’is räägitakse, kuidas noori õigesti kuulata ja nende käitumuslikke märke lugeda.