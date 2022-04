Ma saen su pooleks!

Millest tingituna võiks üks muidu rõõmsameelne rüblik kasutada sellist sõnavara? Kuidas võiks reageerida vanem ja kas üldse reageerida?

Liisi (25) kasvatab nelja-­aastast Robinit ja kahest Trevorit. Robin lausub sageli ärritunud olekus “ma tapan su ära” või “löön sind”. Eriti tuleb see tal üle huulte, kui teda keelata või seletada, miks midagi teha ei tohi. Kord teatas Robin vanaemale “ma tapan su ära” rongijaamas. “Olin seal ämma ja kahe lapsega. Vanaema muudkui seletas lapsele, et pane kindad kätte ning seda ei tohi puutuda ja teist ei tohi puutuda, sest seal on bakterid. Inimesed olid lähedal ja eks nende kõrvad läksid korralikult kikki, kui Robin lõpuks plahvatas, et tapan su ära.”