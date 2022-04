Mu lapse parim sõber on nähtamatu - kas peaksin muretsema?

Vibulaskjast Skroks tekkis Leonhardi koju aasta eest, pärast neli päeva kestnud mini­puhkust. “Leonhard käis mu emaga Soomes ja sealt tagasi tulles teatas rõõmsalt, et tal on uus sõber,” meenutab Liisa Plado (32). Kui Liisa oma emalt uuris, kas laps suutis tõesti reisil leida sõbra, kellest nii innukalt räägib, ei osanud nõutu vanaema midagi vastata.

Poiss ise vastas ema küsimusele, et tegu on soome vibulaskjaga, kes kannab igal pool vibu kaasas. Skroksist sai äkitselt Leonhardi jaoks elav jututeema, mille ta tihti üles võttis. “Ta rääkis 3–4 kuud, et varsti reisib Skroks Eestisse ja tuleb Pärnusse ning neil on oma­vahel vaja jälle kohtuda.”