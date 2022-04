Vibulaskjast Skroks tekkis Leonhardi koju aasta eest, pärast mini­puhkust vanaemaga. “Leonhard käis mu emaga Soomes ja sealt tagasi tulles teatas rõõmsalt, et tal on uus sõber,” meenutab Liisa. Kui Liisa oma emalt uuris, kas laps suutis tõesti reisil leida sõbra, kellest nii innukalt räägib, ei teadnud nõutu vanaema sellest midagi.

Ühel päeval ärkas Leonhard üles ja teatas aga emale, et kaua­oodatud päev on saabunud – Skroks on Eestisse jõudnud ja neil on vaja minna sõpra otsima!