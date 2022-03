Pere ja Kodu podcast | Kuidas toetab lapse arengut Montessori kasvatus?

„Oluline on austada lapse piire. Kui laps ütleb, et ei soovi praegu kallistust, siis see on okei,“ räägib uues Pere ja Kodu podcasti osas Montessori ühingu aktiivne liige Anu Linnamägi, kes on ühtlasi Montessori koduõpet praktiseeriv ema.