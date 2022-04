Usun, et ma pole ainus, kes on kunagi lennukalt mõelnud, et homsest hakkan tervislikult toituma, trennis käima ja enam kommi ei söö! See suurepärane plaan on kestnud päeva-paar, näiteks tööle jalutamise plaan esimese vihmase hommikuni või dieet esimese kontoris peetud sünnipäevani. Kui korra reelt maha kukud, tundub seis nii lootusetu, et uus katse tuleb alles kuude pärast.

Täpselt sama loogika kehtib rahaasjades, säästmisega alustades. Lennukalt alustatud finantsdieet võib esmapilgul tunduda ainuõige lahendus järjele saamiseks, kuid püsiva edu toovad hoopis hästi rakendatud pikaajalised harjumused, mis säästumusklit vormis hoiavad.